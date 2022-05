Amine Radi – L’Expert Humoriste, 2 juin 2022, .

Amine Radi – L’Expert Humoriste

2022-06-02 – 2022-06-02

31 D’une vidéo pour s’amuser avec ses potes, il est aujourd’hui à plus 800 millions de vues sur internet.



Son originalité, son dynamisme et son sourire, voilà ce qui le caractérise. Après avoir débarqué de Casablanca à Paris pour devenir expert-comptable, Amine Radi laisse tomber son poste en finance pour écrire son premier one man.



Dans un spectacle où se mêlent originalité, fraîcheur et authenticité, Amine vous fera voyager à travers son parcours unique, son ascension sur internet, son arrivée en France et à Paris.

Le phénomène Amine Radi débarque en tournée ! A retrouver sur scène de l’Espace Julien le 2 juin.

https://www.espace-julien.com/fr/agenda/programmation/id-1598-amine-radi

