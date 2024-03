AMINE RADI CONFLUENCE SPECTACLES Avignon, samedi 18 janvier 2025.

Amine Radi l’Expert Humoriste !Originaire de Casablanca, Amine Radi, 28 ans, décroche son baccalauréat avec mention « très bien » avant de poursuivre des études d’expert-comptable en France. Il abandonne ce chemin pour embrasser le monde de l’humour, cumulant des millions de vues avec ses vidéos hilarantes sur les réseaux sociaux, en plus de tourner à guichet fermé dans le monde entier.Plus de 200 représentations, jouées dans plus de 10 pays, avec plus de 150 000 spectateurs.Dans un spectacle, où se mêlent originalité, fraîcheur et authenticité, Amine vous fera voyager à travers son parcours unique, de son enfance au Maroc jusqu’à son arrivée en France et son ascension sur internet. Amine Radi bouleverse les codes de l’humour avec plus de 6 millions de followers sur les réseaux sociaux et plus de 1 milliard de vues.

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2025-01-18 à 20:00

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84