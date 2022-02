Amina Karadja, musique andalouse de Tlemcen L’Institut du Monde Arabe, 20 mars 2022, Paris.

Amina Karadja, musique andalouse de Tlemcen Dans le cadre des Arabofolies et de « 2022-Regards sur l’Algérie à l’IMA »

Élève précoce du conservatoire de musique de Tlemcen, haut lieu de la pratique de la musique arabo- andalouse, Amina Karadja y a élevé sa voix et son jeu de mandole sous la direction de Salah Boukli et Fewzi Kalfat avant de rejoindre, en tant que soliste, l’orchestre de Mustapha Belkodja et comme enseignante pour l’association du même nom qui porte la mémoire d’un illustre joueur de rebab disparu en 1966.

De disques en concerts prestigieux, Amina Karadja vole de ses propres ailes en Algérie puis en France. Interprète précise et passionnée du répertoire andalou, elle met également son talent, avec rigueur et inspiration, au service des traditions chaâbi hawzi, aroubi ou malouf. Son récital à l’Institut du monde arabe reflétera la variété de son art au cœur d’un octet mêlant târ, violon, kanoun, clavier, derbouka, oud et contrebasse.

