Amin Al Aeidy 4tet Le 360 Paris Music Factory Paris, 30 octobre 2023, Paris.

Le lundi 30 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Venez découvrir le nouveau projet jazz oriental de Amin Al Aeidy 4tet.

Depuis l’enfance, l’Orient et l’Occident ont toujours vécu en moi, que ce soit dansle sang, la langue ou encore la musique écoutée en famille. Après avoir étudié les musiques actuelles puis le classique pour enfin arriver au jazz, les sentiers de la vie m’ont ensuite amené à vivre et étudier de l’autre côté de la Méditerranée, où j’ai pu absorber en profondeur la musique et la culture arabe.

Mon 1er album SHAMS est une allégorie de cette région du monde qui me fascine : Bilad al Sham « Pays du Soleil » qui correspond au Levant ou Moyen-Orient.

Je me suis librement inspiré de cette culture riche et solaire pour tenter de réaliser une musique aussi lumineuse que possible.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/amin-al-aiedy/

