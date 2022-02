Amilly Danse Meeting by ACLAM Espace jean-vilar Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Amilly Danse Meeting by ACLAM Espace jean-vilar, 26 mars 2022, Amilly. Amilly Danse Meeting by ACLAM

Espace jean-vilar, le samedi 26 mars à 14:30

L’association ACLAM Danse Amilly organise son premier AMILLY DANSE MEETING BY ACLAM le samedi 26 mars à l’Espace Jean-Vilar. Pour cet événement exceptionnel, inédit par son ampleur, des professeurs de danse et des DJ donneront des cours de danse salsa, bachata, kizomba, rock, swing, semba et afro. Ces cours s’enchaîneront tout l’après-midi et se poursuivront par une soirée “3 salles – 3 ambiances”. Possibilité de restauration sur place. Les réservations pour les cours, la soirée et la restauration se feront en ligne via un site dédié. Informations sur [www.aclam-danse.com](http://www.aclam-danse.com) ou par mail à [association.aclam@gmail.com](mailto:association.aclam@gmail.com) Amilly Danse Meeting by ACLAM Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly Loiret

2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T23:30:00

