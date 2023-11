Marché de Noël Amilly Amilly Catégorie d’Évènement: Amilly Marché de Noël Amilly Amilly, 10 décembre 2023, Amilly. Marché de Noël Dimanche 10 décembre, 08h00 Amilly L’esprit des fêtes s’empare du centre Bourg avec l’installation du traditionnel marché de Noël. Une soixantaine d’exposants viennent enrichir l’offre du marché hebdomadaire et plonger les visiteurs dans une ambiance des plus festives. Amilly Amilly Amilly [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 28 76 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T08:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T08:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BD8R ©Ville d’Amilly Détails Catégorie d’Évènement: Amilly Autres Lieu Amilly Adresse Amilly Ville Amilly Lieu Ville Amilly Amilly latitude longitude 47.975145;2.766341

Amilly Amilly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/