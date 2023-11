Journée magique pour les enfants Amilly Amilly, 9 décembre 2023, Amilly.

L’espace Jean-Vilar se transformera en un royaume de féeries avec des animations conçues spécialement pour les enfants. Ateliers interactifs, activités divertissantes seront proposés à nos chères têtes blondes (sans réservation préalable, entrée libre et activités gratuites. En point d’orgue de cette journée, la ville proposera aux familles un spectacle de magie présenté par le fascinant Sébastien Ladruze, et intitulé « L’Explorateur ». Sébastien, accompagné de sa partenaire scénique, invite le spectateur à plonger dans l’univers intrépide des Pirates. Pendant une heure, petits et grands seront transportés à travers des sketchs pleins d’humour, des numéros de danse éblouissants et une interaction dynamique entre artistes et spectateurs.

