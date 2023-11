Salon vins et saveurs Amilly Amilly Catégorie d’Évènement: Amilly Salon vins et saveurs Amilly Amilly, 2 décembre 2023, Amilly. Salon vins et saveurs 2 et 3 décembre Amilly Voir https://www.salon-du-vin-montargis.fr/ 34 exposants, dont plus de la moitié fidèle depuis le début de cette manifestation, ont à cœur de présenter leur savoir-faire et de faire déguster le meilleur de leur production. Des vins pour toutes les occasions et toutes les bourses, du simple vin de pays aux grands crus, accompagnés de produits gourmands rigoureusement sélectionnés… Amilly Amilly Amilly [{« type »: « link », « value »: « https://www.salon-du-vin-montargis.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BDYW ©Lions Club Montargis Rives du Loing Détails Catégorie d’Évènement: Amilly Autres Lieu Amilly Adresse Amilly Ville Amilly Lieu Ville Amilly Amilly latitude longitude 47.975145;2.766341

Amilly Amilly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/