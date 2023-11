Le petit déjeuner des parents Amilly Amilly, 25 novembre 2023, Amilly.

Le petit déjeuner des parents Samedi 25 novembre, 09h00 Amilly

Un cercle de discussion sur tous les sujets de parentalité, tout en confiance et échanges ! Questions, besoin d’écoute et de partage, les parents ont souvent, malgré des situations différentes, des problématiques qui les réunissent autour de leurs enfants. Menés par Lorie de l’Espace familial d’Amilly, les petits déjeuners des parents sont un nouveau rendez-vous sous forme de cercle où chacun pourra s’exprimer et trouver soutien, réflexion, respect et confidentialité, autour de l’actualité des participants. Parents, rejoignez-nous et parlons-en !

Amilly Amilly Amilly [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 28 76 09 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

©Médiathèque d’Amilly