Le mois du doc : Roland Gori, une époque sans esprit Amilly Amilly Catégorie d’Évènement: Amilly Le mois du doc : Roland Gori, une époque sans esprit Amilly Amilly, 21 novembre 2023, Amilly. Le mois du doc : Roland Gori, une époque sans esprit Mardi 21 novembre, 19h00 Amilly Le mois du doc à la médiathèque avec la projection du film « Roland Gori, une époque sans esprit ». Amilly Amilly Amilly [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 90 09 55 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T19:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:00:00+01:00

2023-11-21T19:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:00:00+01:00 FMACEN045V50BCGR ©Médiathèque d’Amilly Détails Catégorie d’Évènement: Amilly Autres Lieu Amilly Adresse Amilly Ville Amilly Lieu Ville Amilly Amilly latitude longitude 47.975145;2.766341

Amilly Amilly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/