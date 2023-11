Mois des Dys : Dys’cutons Amilly Amilly Catégorie d’Évènement: Amilly Mois des Dys : Dys’cutons Amilly Amilly, 18 novembre 2023, Amilly. Mois des Dys : Dys’cutons Samedi 18 novembre, 09h00 Amilly Isabelle, bibliothécaire Agorame, viendra présenter le fonds DYS acquis par le réseau pour prêts et animations : malettes, livres documentaires, romans adaptés, kamishibaï ; de multiples supports adaptés aux troubles DYS permettant de faciliter les apprentissages. Amilly Amilly Amilly [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 90 09 55 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

