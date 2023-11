Baudelaire et Poe : lectures musicales Amilly Amilly, 17 novembre 2023, Amilly.

La lecture musicale « Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres » propose un voyage onirique et sensoriel dans l’univers sombre de Charles Baudelaire et d’Edgar Allan Poe. Le corpus des textes donnés à entendre (nouvelles de Poe dans la traduction de Baudelaire et poèmes des Fleurs du Mal) démontre la correspondance des univers sombres, gothiques et

tourmentés de ces deux génies du XIXe siècle. L’atmosphère musicale et sonore, tout en contrepoint, se fait écho des mots pour emporter le spectateur dans un tourbillon d’émotions inquiétantes.

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

©Médiathèque d’Amilly