Atelier dessin : les sorciers Jeudi 2 novembre, 09h00 Amilly

Un atelier créatif, avec le dessinateur Will Roger, pour apprendre à dessiner des sorciers. Professeur et auteur du livre Geek Art Générations, William Roger, dit Will, est un artiste polymorphe : fusain, crayon, numérique, il utilise de multiples techniques pour mettre à l’honneur des illustrations largement inspirées des univers comics et mangas. Durant ces ateliers créatifs, il vous propose de partir à la découverte de deux thématiques : le dessin d’animaux fantastiques, et à l’occasion d’Halloween, celui de sorciers et sorcières. Pour les 8-15 ans.

Amilly Amilly Amilly [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 90 09 55 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.amilly@agorame.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T09:00:00+01:00 – 2023-11-02T11:00:00+01:00

2023-11-02T09:00:00+01:00 – 2023-11-02T11:00:00+01:00

©Médiathèque d’Amilly