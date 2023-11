Cet évènement est passé Ateliers en famille – initiation à l’aquarelle Amilly Amilly Catégorie d’Évènement: Amilly Ateliers en famille – initiation à l’aquarelle Amilly Amilly, 1 novembre 2023, Amilly. Ateliers en famille – initiation à l’aquarelle Mercredi 1 novembre, 13h30 Amilly Après la visite de l’exposition Un vent permanent à l’intérieur de nous de Marco Godinho aux côtés d’un médiateur, apprenez les bases de l’aquarelle et expérimentez les jeux de transparence avec vos lavis pour faire apparaître votre propre paysage. Les enfants doivent être accompagnés. Dès 5 ans. Amilly Amilly Amilly [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 85 28 50 »}, {« type »: « email », « value »: « contact-tanneries@amilly45.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T13:30:00+01:00 – 2023-11-01T16:30:00+01:00

2023-11-01T13:30:00+01:00 – 2023-11-01T16:30:00+01:00 FMACEN045V50BC6W ©Les Tanneries – Centre d’Art Contemporain Détails Catégorie d’Évènement: Amilly Autres Lieu Amilly Adresse Amilly Ville Amilly Lieu Ville Amilly Amilly latitude longitude 47.975145;2.766341

Amilly Amilly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/