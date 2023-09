Conte : Astérios, le légende du minotaure Amilly Amilly, 7 octobre 2023, Amilly.

Un spectacle mythologique par Michel Hindenoch, figure tutélaire du conte français.

Des mythes de la Grèce antique, il nous reste une profusion de légendes et de récits fabuleux, qui ne nous sont parvenus que par fragments. Sous forme de légendes éparses, voire d’anecdotes, le plus souvent d’« informations ». La tentation était grande pour un conteur-musicien de réunir ces éléments en une grande histoire, de dépasser l’intérêt documentaire pour permettre – c’est la force du conte – l’aventure intérieure.

C’est donc sous la forme d’un récit musical que cette histoire sera tissée une épopée contée et chantée, où tour à tour la musique et la parole se relaient, se marient et se confondent.

Conte et Musique (cithare hongroise et flûte de pan)

Sur inscription.

2023-10-07T18:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:30:00+02:00

