Concert de Raphaële Lannadère Amilly Amilly Catégorie d’Évènement: Amilly Concert de Raphaële Lannadère Amilly Amilly, 6 octobre 2023, Amilly. Concert de Raphaële Lannadère Vendredi 6 octobre, 20h00 Amilly C’est sa voix qui vous happe. Que l’on retient, comme un sortilège antique, sirène des temps modernes.

Pour Raphaële Lannadère, l’écriture est fondamentale. Viscérale. Aujourd’hui, ses mots s’affinent encore. Figurent une poésie moderne et une vision du monde qui témoignent d’un état de grande porosité, à l’égard de ce qui l’intrigue, l’amuse, la bouleverse.

Avec 5 albums à son actif, Raphaële Lannadère est notamment lauréate du Prix Barbara, et collabore avec de nombreux artistes de la scène française, Babx, Camélia Jordana ou encore Julien Clerc.

Son nouveau disque est annoncé pour le 29 septembre 2023. Amilly Amilly Amilly [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 90 09 55 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00 FMACEN045V50B698 ©Médiathèque d’Amilly Détails Catégorie d’Évènement: Amilly Autres Lieu Amilly Adresse Amilly Ville Amilly Lieu Ville Amilly Amilly latitude longitude 47.975145;2.766341

Amilly Amilly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/