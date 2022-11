Marché de Noël Amilly Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

Marché de Noël Amilly, 10 décembre 2022, Amilly. Marché de Noël 10 et 11 décembre Amilly Une quarantaine d’exposants seront à découvrir sur le marché de Noël ! Amilly Amilly Amilly Artisanat, gastronomie, associations solidaires… mais aussi de nombreuses animations gratuites, ponctuées de déambulations scintillantes, de chants gospel, d’orgue de barbarie… Et bien sûr le concert de Noël ! ( sur réservation)

2022-12-10T15:00:00+01:00

2022-12-11T17:00:00+01:00 ©Mairie Amilly

