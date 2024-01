Exposition : Nouvelles historiques du Loiret Amilly, vendredi 23 février 2024.

Exposition : Nouvelles historiques du Loiret Amilly Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-02-23

fin : 2024-03-23

Exposition d’Emilie Riger à la médiathèque d’Amilly.

En 2023, Emilie Riger a proposé aux aspirants écrivains de ses ateliers de travailler autour du thème de la nouvelle historique, forcément localisée dans le Loiret, et d’y adjoindre des photos, anciennes et actuelles, du lieu ou de l’évènement mis en lumière. Vous pourrez découvrir le fruit de ce travail d’écriture et un éclairage sur notre histoire locale grâce à cette exposition de 16 panneaux présentant chaque nouvelle et ses photos.

.

56 Rue des Droits de l’Homme

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire mediatheque.amilly@agorame.fr



L’événement Exposition : Nouvelles historiques du Loiret Amilly a été mis à jour le 2024-01-16 par OT MONTARGIS