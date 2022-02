Randonnée Sancerre Amigny Catégories d’évènement: Amigny

Randonnée Sancerre, 3 avril 2022 07:00, Amigny. Dimanche 3 avril, 07h00 Sur place Gratuit pour les moins de 11 ans ape.sancerre@gmail.com, 06 08 18 37 64 Randonnée 3 parcours au choix : 6 – 12 – 22 km Bonjour, il y a eu une erreur dans une parution concernant notre randonnée et vous l’avez reprise sur votre site : elle a lieu le 3 avril et non pas le 4 mars. Pouvez-vous modifier sur votre site ? Merci Sancerre Sancerre, Amigny 18300 Amigny Cher dimanche 3 avril – 07h00 à 14h00

Heure : 07:00 - 14:00
Sancerre
Adresse Sancerre, Amigny
Ville Amigny
Age minimum 3
Age maximum 99

