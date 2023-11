Concert Choeur Millésime Amigny Sancerre, 9 décembre 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Père Noël à Amigny, avec le Chœur Millésime sous la direction de Corinne Balland

à la Cave du Domaine de Sylvain Cherrier, avec l’association Amigny en Avant.

Chants traditionnels de Noël.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Amigny

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Santa Claus in Amigny, with the Ch?ur Millésime under the direction of Corinne Balland

at Sylvain Cherrier’s Cave du Domaine, with the Amigny en Avant association.

Traditional Christmas carols

Papá Noel en Amigny, con la Ch?ur Millésime dirigida por Corinne Balland

en la Cave du Domaine de Sylvain Cherrier, con la asociación Amigny en Avant.

Villancicos tradicionales

Weihnachtsmann in Amigny, mit dem Ch?ur Millésime unter der Leitung von Corinne Balland

in der Cave du Domaine von Sylvain Cherrier, mit dem Verein Amigny en Avant.

Traditionelle Weihnachtslieder

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois