ONE NIGHT OF QUEEN Zenith d’Amiens Metropole, 2 novembre 2021 20:00, Amiens.

Mardi 2 novembre, 20h00 Sur place Carré Or : 55€ – Cat.1 : 47€ – Cat. 2 : 40 € http://www.veroneproductions.com/

One Night of Queen, le meilleur de Queen, depuis Queen !

Producteur depuis plus de 30 ans, RICHARD WALTER présente aujourd’hui son nouveau concept : LE CONCERT EXTRAORDINAIRE !

Une palette d’artistes au talent unique et des spectacles époustouflants de vérité, qui permettront à toutes les générations de revivre à l’identique l’ambiance et l’énergie exceptionnelle des concerts de ces groupes légendaires des années 70, qui ont marqué l’histoire de la musique à tout jamais.

Il en est ainsi de QUEEN, icône parmi les icônes et de son chanteur charismatique, FREDDIE MERCURY.

Pour revivre les concerts du mythique groupe QUEEN, qui de mieux que GARY MULLEN AND THE WORKS pour réincarner l’inoubliable FREDDIE MERCURY dans son show intitulé ONE NIGHT OF QUEEN !

ONE NIGHT OF QUEEN est le spectacle hommage rendu à QUEEN le plus authentique et le plus impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur scène avec ses tubes rock les plus légendaires.

Durant deux heures, ce show fascinant présente plus de 20 mégatubes des « Rois du Rock » : Bohemian rhapsody, A kind of magic, Under pressure, One vision, Somebody to love, I want to break free…

Dans un show d’une qualité extraordinaire, GARY MULLEN est véritablement la réincarnation vocale et physique de FREDDIE MERCURY. Avec son groupe THE WORKS, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la magie, la force et la virtuosité du groupe mythique QUEEN. BRIAN MAY, guitariste légendaire de QUEEN, certifie que GARY MULLEN, non seulement dans sa performance scénique mais dans sa voix, est digne de l’excessif FREDDIE MERCURY.

Le public ne s’y est pas trompé puisque plus de 150 000 personnes sont allés voir le spectacle ONE NIGHT OF QUEEN en France lors de leur précédente tournée des Zéniths en 2020, et plus de deux millions à travers le monde depuis leur création.

Plus que jamais aujourd’hui, nous avons besoin de nous retrouver tous ensemble pour réapprendre à vivre et à vibrer au son de ces titres inoubliables qui ont fait le répertoire du plus grand groupe de rock de tous les temps.

THE SHOW MUST GO ON…!

ONE NIGHT OF QUEEN, au Dôme de Paris les 5/10/21 et 5/01/22 et en tournée dans toute la France !

Lien bande annonce :

Zenith d’Amiens Metropole Avenue de l’hippodrome 80000 Amiens Somme

mardi 2 novembre – 20h00 à 22h30