Disney sur Glace – Crois en tes Rêves (Amiens)

Somme Disney sur Glace – Crois en tes Rêves (Amiens) Zénith Amiens Métropole, 3 décembre 2023, AMIENS. Disney sur Glace – Crois en tes Rêves (Amiens) Zénith Amiens Métropole. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 10:15 (2023-12-03 au ). Tarif : 29.0 à 64.0 euros. Disney sur Glace Crois en Tes RêvesRejoignez Vaïana dans son voyage pour croire en elle.Célébrez la passion de Miguel pour la musique.Laissez-vous inspirer par les princesses Disney : Raiponce, Cendrillon, Belle et ArielEt découvrez le pouvoir de l’amour avec Anna et ElsaDisney sur Glace, le bonheur d’une sortie familiale réussie Infos pratiques :Aucune gratuité enfant, quel que soit l’âge. Disney sur Glace Votre billet est ici Zénith Amiens Métropole AMIENS Avenue de l’Hippodrome Somme 29.0

Détails
Lieu Zénith Amiens Métropole
Adresse Avenue de l'Hippodrome
Ville AMIENS
Departement Somme

