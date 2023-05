Je Préfère qu’on Reste Ensemble (Tournée) ZENITH AMIENS Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Je Préfère qu’on Reste Ensemble (Tournée) ZENITH, 3 mars 2024, AMIENS. Je Préfère qu’on Reste Ensemble (Tournée) ZENITH. Un spectacle à la date du 2024-03-03 à 17:00 (2023-10-21 au ). Tarif : 42.0 à 60.0 euros. EN ACCORD AVEC ARTS LIVE ENTERTAINMENT & RICHARD CAILLAT NUITS D’ARTISTES (LIC17584) PRESENTE ce spectacle Je préfère qu’on reste ensemble Votre billet est ici ZENITH AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME Somme 42.0

EUR42.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Lieu ZENITH Adresse AVENUE DE L'HIPPODROME Ville AMIENS Departement Somme Tarif 42.0 60.0 Lieu Ville ZENITH AMIENS

ZENITH AMIENS Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Je Préfère qu’on Reste Ensemble (Tournée) ZENITH 2024-03-03 was last modified: by Je Préfère qu’on Reste Ensemble (Tournée) ZENITH ZENITH 3 mars 2024 ZENITH AMIENS

AMIENS Somme