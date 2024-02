Amiens Tattoo Show Amiens, samedi 23 mars 2024.

Retrouvez les meilleurs artistes tatoueurs du moment,

Venez rencontrer des artistes nationaux et internationaux réputés et reconnus dans le milieu du tatouage, des étoiles montantes, et les meilleurs artistes locaux.

Tous les styles de tatouage sont représentés.

C’est l’occasion de vous faire tatouer par les plus grands spécialistes du tatouage durant les 2 jours à Amiens tattoo show.

Venez découvrir une convention haut en couleur et en festivités.

Avec des stands marchands et les food truck venu de toute la France, pour vous proposer de magnifique produit en tout genre.

Sans oublier des shows et des concerts tout le week-end.12 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 21:00:00

Avenue de l’Hippodrome

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France amienstattooshow@gmail.com

L’événement Amiens Tattoo Show Amiens a été mis à jour le 2024-02-09 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS