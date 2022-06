Demandeurs d’emploi : Une formation gratuite à Amiens pour développer des applications mobiles La Manu – Campus Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Demandeurs d’emploi : Une formation gratuite à Amiens pour développer des applications mobiles La Manu – Campus Amiens, 13 juin 2022 09:00, Amiens. Lundi 13 juin, 09h00 Sur place Sur candidature https://lamanu.fr/formation-poec-developpeur-application-mobile/ L’école La Manu à Amiens propose aux demandeurs d’emploi une formation 100% financée pour apprendre à développer des applications mobiles. L’école du numérique La Manu propose une formation POEC de « Développeur d’applications mobiles » qui démarre le 13 juin sur le campus Amiens. Il est encore possible de déposer votre candidature ! Dans le cadre du dispositif POEC (Préparation opérationnelle à l’emploi collective), la formation est intégralement prise en charge pour les personnes inscrites à Pôle Emploi. Vous disposez de connaissances en développement web et vous souhaitez élargir vos compétences avec le développement d’applications mobiles ? Il est encore possible de déposer votre candidature pour la formation qui démarre le lundi 13 juin 2022 ! Dernières places disponibles. Déposer une candidature. La Manu – Campus Amiens 70 rue des Jacobins 80000 Amiens Centre Ville Somme

0986271704 https://lamanu.fr lundi 13 juin – 09h00 à 17h00 La Manu – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu La Manu - Campus Amiens Adresse 70 rue des Jacobins Ville Amiens lieuville La Manu - Campus Amiens Amiens Departement Somme

La Manu - Campus Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Demandeurs d’emploi : Une formation gratuite à Amiens pour développer des applications mobiles La Manu – Campus Amiens 2022-06-13 was last modified: by Demandeurs d’emploi : Une formation gratuite à Amiens pour développer des applications mobiles La Manu – Campus Amiens La Manu - Campus Amiens 13 juin 2022 09:00 amiens La Manu - Campus Amiens Amiens

Amiens Somme