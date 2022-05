Quinzième Festival du Film d’Archéologie d’Amiens Cinéma Le Gaumont à Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Le festival a 30 ans ! Alors que nous nous apprêtons à célébrer dignement le trentième anniversaire du Festival du Film d'Archéologie d'Amiens, nous aurions pu rêver mieux comme conditions d'organisation. Initialement prévu du 31 mars au 4 avril, nous avons été, le 17 mars, contraints de le reporter en raison de la pandémie. Autant dire que tout était pratiquement calé. Mais il en faut plus pour nous décourager et il n'était pas question d'annuler notre festival ni de le reporter l'année prochaine. Une nouvelle fois, c'est un programme de qualité et toujours aussi dense que nous vous proposons. La séance d'inauguration, consacrée à Pompéi, permettra de faire le point sur les dernières découvertes spectaculaires réalisées depuis deux ans. Celles-ci sont présentées dans une version inédite (2 x 50') du documentaire réalisé par Pierre Stine : Les dernières heures de Pompéi. La soirée de clôture, consacrée à l'archéologie égyptienne sera animée par Amandine Marshall, docteur en Egyptologie, conseillère scientifique auprès de France Télévisions, conceptrice de ToutankaTube, la première chaîne d'égyptologie française sur le net. Le Festival vous propose en outre 70 documentaires programmés au travers de 15 autres séances offrant un vaste panorama géographique des découvertes et des problématiques archéologiques récentes. Samedi soir, vous serez ainsi au fait d'une riche actualité archéologique. Animations et expositions viennent également rythmer cette semaine.

