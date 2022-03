16e Festival du Film d’Archéologie d’Amiens Cinéma Le Gaumont à Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

16e Festival du Film d’Archéologie d’Amiens Cinéma Le Gaumont à Amiens, 28 mars 2022 09:30, Amiens. 28 mars – 3 avril Sur place entrée libre francoise.payen7@wanadoo.fr, 06 75 30 4 38, https://www.associationciras.fr/2022/03/16/programme-du-16e-festival-du-film-d-arch%C3%A9ologie-d-amiens/ Projection de documentaires sur l’archéologie, expositions, showrum VR et 260 Le 26 mars (20h30), à Corbie, nous organisons une projection en avant-première d’un documentaire sur Carnac. Le 28 mars, la séance d’inauguration, qui sera consacrée à la Préhistoire, et plus particulièrement à la place qu’y occupait la femme, permettra de faire le point sur des problématiques qui restent éminemment actuelles et toujours sujettes à débat. Jusqu’au 2 avril, vous pourrez apprécier 70 autres documentaires de 4 à 92’ couvrant tout les aspects de l’actualité archéologique. Le Festival c’est aussi une série d’animations diverses et variées qui se clôtureront par un spectacle dont la renommée n’est plus à faire. Cinéma Le Gaumont à Amiens boulevard de Belfort, amiens 80000 Amiens Somme lundi 28 mars – 09h30 à 23h59

