2023-03-04 – 2023-03-05

Le « Amiens Bière Festival » est de retour les 4 et 5 Mars 2023 à la Halle Freyssinet, toute l’équipe de l’événement vous donne rendez-vous pour un nouveau moment de partage et de découverte autour de la bière artisanale internationale !

Une occasion unique de voyager dans le monde entier avec ce breuvage, d’échanger avec les brasseurs, de goûter des brassins rares venus du monde entier dans un espace classé et à l’architecture unique : préparez-vous à vivre un moment incroyable !

En plus de tout cela : des stands food, des DJ sets, de la bonne humeur, un beer shop 1001 Bières Amiens (…), une excellente ambiance garantie alors bloquez d’ores et déjà votre week-end !

Ps : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération !

