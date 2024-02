Amiens Bière Festival Amiens, samedi 2 mars 2024.

Amiens Bière Festival Amiens Somme

La 3ème édition d’Amiens Bière festival arrive en mars 2024 et toujours dans la Halle Freyssinet!!!

2023 c’était l’année du retour alors faisons de 2024 une édition exceptionnelle!!!!!

On vous donne rendez-vous les 2 et 3 mars 2024 pour un week-end de folie placé sous le signe du partage et de la découverte autour de la plus vieille boisson fermentée du monde!!

Cet événement est une occasion unique de voyager dans le monde entier avec ce breuvage, d’échanger avec les brasseurs, de goûter des brassins rares venus du monde entier dans un espace classé et à l’architecture unique ! Préparez vous à vivre un moment incroyable !

Au programme :

– Dégustations de bières artisanales

– Stands food

– Rencontres avec les brasseurs

Le billet comprend l’accès au festival, un verre de dégustation ainsi que le guide officiel!

Entrée gratuite pour les mineurs accompagnés de leurs parents.

Dégustations payantes, prévoir de la monnaie, CB en fonction des stands.

UNE PIECE D’IDENTITE PEUT VOUS ETRE DEMANDEE.

Les dégustations s’arrêteront 30 minutes avant la clôture du festival.

La programmation arrive très vite, en attendant, réservez votre week-end vous ne le regretterez pas !

INFOS

Le billet d’entrée n’est valable qu’une fois, pour une seule personne et pour la journée indiquée sur le billet.

Pour des raisons de sécurité, les organisateurs se réservent le droit de stopper momentanément les entrées dans l’enceinte si la capacité maximale est atteinte!

Vous pourrez acheter des bouteilles / cans sur les stands des brasseurs mais vous ne pourrez pas les consommer dans l’enceinte du festival.8 .

Rue de la Vallée

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France amiensbierefestival@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 11:00:00

fin : 2024-03-02 00:00:00



