Devenez Agent de démolition (POEC puis contrat 6 mois mini) Amiens Amiens

Devenez Agent de démolition (POEC puis contrat 6 mois mini) Amiens, mercredi 24 janvier 2024.

Vous devez impérativement savoir lire écrire le Français et calculer, accepter les grands déplacements avec découche, avoir le permis B et ne pas avoir le vertige. Avec à la clé une mission intérimaire d’au moins 6 mois, et de réelles opportunités dans le BTP, vous serez formé à la démolition et déconstruction de bâtiments en respectant toutes les règles de sécurité.

Par le biais d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective du 12 février au 22 mars à l’EFCO qui inclue• Passeport Sécurité Intérim – PASI• AIPR• CACES® R486 catégories A et B• Travail en hauteur / Port du harnais• CACES® R 482 catégories A et F.

Information sur le métier, le contrat d’agent de démolition et la formation en présence du recruteur.

