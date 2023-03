Balade sur un week-end en Baie de Somme Amiens Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Balade sur un week-end en Baie de Somme Amiens, 15 avril 2023, Amiens. Balade sur un week-end en Baie de Somme 15 et 16 avril Amiens Sur inscription Samedi 15/04 AMIENS > ST VALERIE / SOMME

64 km – dénivelé + 80m / -110m

dont 45 km de pistes cyclables le long du canal de la Somme

DÉPART DE COLOMBES 7H00

Petit échauffement vers la gare du Nord pour

prendre le TER 848507 en direction d’Amiens

(8h07 > 9h51)

8 PARTICIPANTS

SOIRÉE ET NUITÉE Dimanche 16/04 ST VALERIE / SOMME > DIEPPE

61 km – dénivelé + 450m / -440m

dont 32 km de pistes cyclables

Itinéraire alternant :

Mer et campagne

Plat pays et falaises

Zones humides et plages de galets

RETOUR EN TRAIN

Au départ de Dieppe (18h23)

Arrivée St-Lazare (20h48)

Retour à Colombes à vélo Prévoir Bungalow 8 personnes

Camping Domaine du Drancourt à St Valérie

Petit resto

Balade nocturne autours de la baie de Somme

1 billet de train Paris > Amiens (entre 5€ et 22€)

1 billet de train Dieppe > Paris (entre 14€ et 37€)

Location bungalow 4 chambres / 8 personnes 284€ (36 € par pers.)

25-30 € par personne pour le restaurant

