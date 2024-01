Théâtre : À LA LIGNE Amiens, jeudi 4 avril 2024.

Début : 2024-04-04 19:30:00

fin : 2024-04-04 20:50:00

À LA LIGNE de Joseph Ponthus / Compagnie L’Echappée

À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. L’ancien ouvrier offre un nouveau genre, un long poème sur la condition ouvrière et la pénibilité du travail, et dépeint avec finesse, gravité et parfois de l’ironie cette monotonie lancinante de l’Usine.

C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons de Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok, l’odeur de la mer.

Par la magie d’une écriture tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.

Avec le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France, du Conseil départemental de l’Aisne, de la Ville de Saint-Quentin, de la Scène Europe de Saint-Quentin, de la Communauté de communes Somme Sud-Ouest, du Familistère de Guise, de La Factory – Fabrique d’art vivant à Avignon et du Centre de formation : Des Ressources et des Hommes de Reims

Dès 15 ans

Rue du 8 Mai 1945

Amiens 80090 Somme Hauts-de-France



