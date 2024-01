La Nuit des Conservatoires 5e édition Amiens, vendredi 26 janvier 2024.

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26 23:00:00

La « Nuit des Conservatoires » est une manifestation nationale qui célèbre la créativité, la diversité et le dynamisme de tous les établissements publics ou associatifs qui ont pour missions de sensibiliser et former les amateurs et professionnels, de diffuser le spectacle vivant et de soutenir toutes les pratiques artistiques dans le domaine de la musique, de la danse ou du théâtre.

Initiée par le SPeDiC (Syndicat des Personnels de Direction des Conservatoires), la « Nuit des Conservatoires » à Amiens vous propose, pour sa cinquième édition, un parcours artistique où élèves et professeurs vous invitent à partager un moment festif autour de leurs pratiques artistiques.

Musique, chant, théâtre, danse … Toutes les disciplines sont présentées, alors, poussez la porte et laissez-vous surprendre !

3 Rue Desprez

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France



