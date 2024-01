NEW DREAMS : Oiseau Aliénor Dauchez — La Cage Amiens, lundi 22 janvier 2024.

NEW DREAMS : Oiseau Aliénor Dauchez — La Cage Amiens Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 19:00:00

fin : 2024-01-22 20:10:00

AMIENS EUROPE — FEMINIST FUTURES FESTIVAL – PERFORMANCE

Que restera-t-il à entendre, lorsque les oiseaux auront disparu ? Aliénor Dauchez et la compagnie invite à une déambulation dans l’espace polyphonique d’un futur pas si lointain.

Les trois interprètes, chanteur.se.s et danseur.se.s incarnent des créatures-oiseaux hybrides ayant laissé derrière eux la frontière entre l’animal, l’humain et la machine.

Les costumes, les installations en hauteur qui nous entourent, les imitations de sons et de chants d’oiseaux s’entremêlent en une symphonie aussi surprenante que poétique où les bébés sont les bienvenus !

What will be left to hear when the birds have disappeared? Aliénor Dauchez and company invite you to wander through the polyphonic space of a not-so-distant future.

The three performers, singers and dancers, embody hybrid bird-creatures that have left behind the boundaries between animal, human and machine.

The costumes, the high installations that surround us, the imitations of sounds and bird songs all blend together in a symphony that is as surprising as it is poetic, and babies are very welcome!

GÉNÉRIQUE

Concept et mise en scène Aliénor Dauchez

Composition Michael Rauter

Dramaturgie Jette Büchsenschütz

Scénographie et costumes : Miriam Marto, Aliénor Dauchez | Performance : Josefine Mühle, Jessica Gadani, Antoine Sarrazin I Scénographie et costumes : Miriam Marto, Aliénor Dauchez | Régie Son : Margaux Robin | Lumière : Laurence Magnée | Production : Livia Tarsia in Curia | Assistante : Violette Daures | Conseil ornithologique : Ralph Müller | Conseil en langage sifflé : Philippe Biu | Production déléguée : La Cage | Coproduction : Maison de la Culture d’Amiens | Soutien Région Hauts-de-France, Drac Hauts-de-France, Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin | En partenariat avec TANDEM Scène National, Kultur Büro Elisabeth et Theaterhaus Schöneweide

20 .

2 place Léon Gontier

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France



L’événement NEW DREAMS : Oiseau Aliénor Dauchez — La Cage Amiens a été mis à jour le 2024-01-15 par SIM Hauts-de-France – OT D’AMIENS