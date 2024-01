SPECTACLE / Nuits de la lecture : « Pas de deux – Concert d’histoires » Amiens, samedi 20 janvier 2024.

SPECTACLE / Nuits de la lecture : « Pas de deux – Concert d’histoires » Amiens Somme

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 19:00:00

Spectacle avec Abbi Patrix, conteur et Linda Edsjö, percussionniste

Qui de l’homme ou de la femme a fait le premier pas ? Le mythe raconte comment le créateur provoque par erreur ce premier pas et comment notre destin s’en trouve bouleversé ! À travers les grands récits du monde, Abbi Patrix et Linda Edsjö nous guident au plus intime de nous-mêmes dans une série de premiers pas, vers l’amour, le voyage, l’autre monde, l’éternelle jeunesse. La complicité qui s’instaure entre la parole, le chant et le jeu des percussions, donne à ce pas de deux un air enjoué, tendre et émouvant. L’union naît de la perte des frontières. Le conte et la musique, comme l’homme et la femme, sortent grandis de cette rencontre.

50 Rue de la République

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France



