Proposé dans le cadre du T.A.T ! Festival. La pièce raconte une amitié d’adolescence interrompue soudainement par un interdit paternel. L’une habite dans un château au milieu des bois, l’autre dans un lotissement. 37 ans plus tard, les deux anciennes amies se retrouvent dans une promenade le long d’une rivière à l’invitation d’une amie commune. Mais quelque chose manque, continue de manquer. Ce texte est aussi l’occasion d’un regard porté sur les années 80, dans un village, en Sologne et la figure du père. Cie La Communauté inavouable : Créée en 1992, La Communauté inavouable est une compagnie de création interdisciplinaire basée au 6b à Saint-Denis (93). Clyde Chabot (auteure, metteure en scène et interprète) monte des textes d’auteurs contemporains et les siens portant sur des thématiques universelles à travers le prisme de l’intimité : origines, mémoire, filiation, naissance et amitié. Il s’agit de formes courtes qui, dans des formats épurés ou plus ambitieux, troublent les repères entre le théâtre et la vie. Théâtre tout public à partir de 13 ans Durée : 70 min Pour réserver vos places : [https://www.placeminute.com/festival_theatral/amie_denfance,1,35112.html](https://www.placeminute.com/festival_theatral/amie_denfance,1,35112.html)

Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 10€

Compagnie La Communauté Inavouable

Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne



2021-07-15T21:00:00 2021-07-15T22:10:00;2021-07-16T21:00:00 2021-07-16T22:10:00;2021-07-17T21:00:00 2021-07-17T22:10:00