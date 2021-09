Lisses Mairie de Lisses Essonne, Lisses Amie D’Enfance en promenade Mairie de Lisses Lisses Catégories d’évènement: Essonne

Lisses

Amie D’Enfance en promenade Mairie de Lisses, 17 octobre 2021, Lisses. Amie D’Enfance en promenade

Mairie de Lisses, le dimanche 17 octobre à 15:30

Amie D’Enfance raconte une amitié d’adolescence interrompue soudainement par un interdit paternel. L’une habite dans un château au milieu des bois, l’autre dans un lotissement. 37 ans plus tard, les deux anciennes amies se retrouvent dans une promenade le long d’une rivière à l’invitation d’une troisième. Mais quelque chose manque, continue de manquer. Ce texte est aussi l’occasion d’un regard porté sur les années 80, dans un village, en Sologne et la figure du père. L’édition en promenade invite les spectateurs à une marche dans le paysage ponctuée de stations. La narratrice et le public marchent de concert dans la nature. Les mots font émerger le passé d’une adolescence des années 80. Ils recréent au présent la situation de la fiction : une marche entre amies qui se sont perdues de vue durant des décennies, au bord de l’eau. Les spectateurs deviennent les fantômes de cette scène, témoins de cette journée de retrouvailles que la narratrice réécrit et rejoue. dans le cadre de l’opération mon été ma région Mairie de Lisses 2 rue Thirouin 91090 Lisses Lisses Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:30:00 2021-10-17T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Lisses Autres Lieu Mairie de Lisses Adresse 2 rue Thirouin 91090 Lisses Ville Lisses lieuville Mairie de Lisses Lisses