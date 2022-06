Amicalement vôtre, circuit d’animations Altwiller, 19 juillet 2022, Altwiller.

Amicalement vôtre, circuit d’animations

Altwiller Bas-Rhin Office de tourisme de l’Alsace Bossue

2022-07-19 15:00:00 – 2022-07-19

Altwiller

Bas-Rhin

Altwiller

Un circuit d’animations à travers l’Alsace Bossue.

Au programme:

– Des lectures, des jeux de doigts et des comptines.

– Une chasse aux livres: trouver et rapporter le plus rapidement possible des livres correspondant à ceux indiqués sur une liste précise. Quand le temps est écoulé, chacun rapporte des trésors et on compte les points.

– Un bricolage.

Gratuit. – Pour les enfants dès 3 ans jusqu’à 8 ans et leurs parents/nounous ou grands-parents. – Sur inscription au 03.69.33.23.30 ou au par mail bdbr.sarreunion.accueil@alsace.eu

Dans le cadre de Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, se tiendra partout en France du 22 juin au 24 juillet, atour du thème de l’Amitié.

+33 3 69 33 23 35

