Jura 37 EUR Billets à l’Office de Tourisme de Lons – placement assis – pas de réservation par téléphone Une comédie policière ébouriffante ! La Lucienne des Vamps et sa nièce Solange reviennent avec un nouveau spectacle :

Amicalement VAMP Lucienne se fait violemment attaquer en pleine rue et voler son sac à main. Choquée, elle va tout faire pour retrouver ce précieux sac qui contient ses trésors personnels et embarquer Solange à la poursuite du voleur. Les neurones en ébullition, la socquette frétillante et la gaine audacieuse, ces drôles de dames vont mener l’enquête d’une façon très personnelle : indices, poursuites, vraies fausses pistes… Et si l’aventure se révélait plus dangereuse que prévue ? Du grand mystère, une enquête XXL digne des « Experts » qui ferait pâlir d’envie Julie Lescaut et Capitaine Marleau. Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier

