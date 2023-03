Amicalement Vamp Lucienne et Solange – Tournée LE ZÉPHYR, 26 novembre 2023, CHATEAUGIRON.

Amicalement Vamp Lucienne et Solange – Tournée LE ZÉPHYR. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 16:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 37.0 à 37.0 euros.

213 PRODUCTIONS (R-22-004590) PRESENTE ce spectacle. Amicalement VAMP La Lucienne des Vamps et sa nièce Solange dans : Amicalement VAMP – Une comédie policière ébouriffante ! Lucienne se fait violemment attaquer en pleine rue et voler son sac à main. Choquée, elle va tout faire pour retrouver ce précieux sac qui contient ses trésors personnels et embarquer Solange à la poursuite du voleur. Les neurones en ébullition, la socquette frétillante et la gaine audacieuse, ces drôles de dames vont mener l’enquête d’une façon très personnelle : indices, poursuites, vraies fausses pistes… Et si l’aventure se révélait plus dangereuse que prévue ? Du grand mystère, une enquête XXL digne des « Experts » qui ferait pâlir d’envie Julie Lescaut et Capitaine Marleau. Auteurs : Nicole Avezard et Isabelle Chenu Mise en scène : Jean-Claude Cotillard Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 47 31 15 33 Jean Claude Cotillard, Nicole Avezard, Isabelle Chenu Jean Claude Cotillard, Nicole Avezard, Isabelle Chenu

LE ZÉPHYR CHATEAUGIRON 15 AVENUE PIERRE LE TREUT Ille-et-Vilaine

