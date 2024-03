Amicalement Toutous Parc Palmer Cenon, dimanche 14 avril 2024.

Amicalement Toutous Tout un dimanche, Urban Toutous rassemble les générations autour du chien, le bien-être pluriel, animal, social et environnemental. Dimanche 14 avril, 11h00 Parc Palmer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T11:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T11:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Au programme :

– démonstrations par des éducateurs comportementalismes,

– présentation de la brigade cynophile de Cenon,

– le plus wouf défilé maitre et chien,

– Lecture de conte pour les enfants,

– studio photo de Alexia Juvet,

– exploration de l’histoire locale avec présentation du château Palmer et de son parc,

– boutique up-cyclcling,

– stands associatifs : Urbans toutou, deux pet-sitter, Chien guide du grand Sud Ouest, Au Crochet de Gul, Maison du Loret, Les amis du patrimoine cenonnais, Germaine Veille

– restauration : food-truck végétarien et de spécialités italiennes

Nom de l’association: URBAN TOUTOUS CENON

Email de l’association: urban.toutous.cenon@gmail.com

Lieu : Parc Palmer – 1 Rue Aristide Briand, 33150 Cenon

Inscription/Réservation : Non

Programme : https://www.cenon.fr/system/files/webform/soumettre_un_evenement_a_l_agend/29755/programme-amicalement-toutous.jpg

