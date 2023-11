Amicalement la haine Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Amicalement la haine Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris, 14 novembre 2023, Paris. Le mardi 14 novembre 2023

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit

« Amicalement la Haine » de Tomas Lagermand Lundme, un spectacle avec ThomaS Landbo mis en scène par Christoffer Berdahl Amicalement la Haine est le récit

d’un quarantenaire homosexuel, victime de deux agressions haineuses

pendant une nuit de désastre à Copenhague: des actes d’une violence

gratuite et incompréhensible, coups de poing, coups de pieds, coups de

paroles. La perte de son identité, puis le

long chemin de la reconstruction et la découverte d’un nouveau soi-même.

L'homme se relève, se débat, se raconte… Traduit du danois par ThomaS Landbo et Laurent Sauvage. Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris

