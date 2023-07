Exposition des voitures anciennes Salmson et échanges avec les membres de l’Amicale Salmson Amicale Salmson Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Exposition des voitures anciennes Salmson et échanges avec les membres de l’Amicale Salmson Amicale Salmson Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt. Exposition des voitures anciennes Salmson et échanges avec les membres de l’Amicale Salmson Dimanche 17 septembre, 10h00 Amicale Salmson Entrée libre La Société des Moteurs SALMSON (S.M.S), a été implantée à Billancourt en 1913. Ce choix géographique fait suite à ceux d’Esnault-Pelterie, inventeur du « manche à balai » et père de l’astronautique, des frères Farman ou de Louis Renault pour leurs entreprises respectives.

Les premières réalisations étaient des moteurs d'aviation, légers, performants et fiables d'où leur succès.

