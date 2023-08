Le sport à Bayonne au cours du XXe siècle ! Amicale Saint-Léon Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Le sport à Bayonne au cours du XXe siècle ! Amicale Saint-Léon Bayonne, 15 septembre 2023, Bayonne. Le sport à Bayonne au cours du XXe siècle ! 15 – 17 septembre Amicale Saint-Léon Gratuit. Entrée libre. Proposée par Michel Etchelet, cette exposition retrace l’évolution des sports à Bayonne, qu’ils soient collectifs (rugby, basket, football) ou individuels (athlétisme, aviron, natation, pelote basque, boxe…) ainsi que l’évolution des structures (stade Saint-Léon, frontons, piscine…). Amicale Saint-Léon Place de la porte d’Espagne, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

