Mes vacances musicales avec Li'ang Zhao

Saint-Étienne Mes vacances musicales avec Li’ang Zhao Amicale Laïque Terrasse Saint-Étienne, 11 juillet 2023, Saint-Étienne. Mes vacances musicales avec Li’ang Zhao Mardi 11 juillet, 09h00, 14h00 Amicale Laïque Terrasse Les JM France proposent Mes vacances musicales avec Li’ang Zhao L’intervention s’organisera de la sorte :

• Mini-concert : utilisation de l’instrument traditionnel chinois (ERHU) sur différentes esthétiques musicales : musique du monde, jazz, danse Folk

• Temps participatifs : petit apprentissage de la danse Folk de France dans le but d’une participation collective sur la danse et de la musique Amicale Laïque Terrasse 5 rue Saint-Exupéry 42000 Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T09:00:00+02:00 – 2023-07-11T13:00:00+02:00

Amicale Laïque Terrasse 5 rue Saint-Exupéry 42000 Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

