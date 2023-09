Rencontre avec Clément Milianet la collection Fusion des éditions Amicale laïque Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Rencontre avec Clément Milianet la collection Fusion des éditions Amicale laïque Fontenay-le-Comte, 17 novembre 2023, Fontenay-le-Comte. Rencontre avec Clément Milianet la collection Fusion des éditions Vendredi 17 novembre, 19h00 Amicale laïque Entrée libre En partenariat avec la Librairie Florilège, Fontenay-le-Comte (85)

Présentation : Caroline de Benedetti, éditrice. Autour de Un conte parisien violent (2023).

Salomé, gamine livrée à elle-même, zone dans le quartier Stalingrad. Clément Milian la fait vivre en mode conte, pour nous faire traverser avec elle mille périls urbains. En présence de l’auteur et de l’éditrice de cette collection noire et “transgenre” des éditions nantaises L’Atalante.

Contact : 02 51 00 60 26 florilegelibrairie@gmail.com Amicale laïque 55 Rue des loges, Fontenay-le-Comte (85092)

