Atelier initiation danses trad’ Amicale Laïque de Bègles, Bègles (33), 19 février 2023, . Atelier initiation danses trad’ Dimanche 19 février, 14h30 Amicale Laïque de Bègles, Bègles (33) organisé par La Onzième Cellule Amicale Laïque de Bègles, Bègles (33) 15, Rue Louis Eloi Amicale Laïque de Bègles, 33130 Bègles, France [{« link »: « mailto:laonziemecellule@orange.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40997 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Atelier de présentation et d’initiation aux danses folk-festives organisé en amont du du Carnaval de Bègles Animé par une danseuse et le trio de musique acoustique Lo pic e lo gai (violon, accordéon, guitare) Ouvert à toutes et à tous, adultes, enfants accompagnés à partir de 8 ans. Plus d’information sur laonziemecellule@orange.fr source : événement Atelier initiation danses trad’ publié sur AgendaTrad

