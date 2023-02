Le Carnabal Amicale Laïque de Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Le Carnabal Amicale Laïque de Bègles, 11 mars 2023, Bègles. Le Carnabal 11 et 19 mars Amicale Laïque de Bègles

Participation libre et gratuite

Ateliers de préparation au cortège et/ ou au bal folk, pratique de danses folk conviviales et festives. Amicale Laïque de Bègles 15 rue Louis Eloi 33130 Begles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ateliers de pratique de la danse folk animés par Marion Juliot et Lo pic e lo Gai Trio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:30:00+01:00

2023-03-19T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Amicale Laïque de Bègles Adresse 15 rue Louis Eloi 33130 Begles Terres Neuves Ville Bègles Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Amicale Laïque de Bègles Bègles Departement Gironde

Amicale Laïque de Bègles Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Le Carnabal Amicale Laïque de Bègles 2023-03-11 was last modified: by Le Carnabal Amicale Laïque de Bègles Amicale Laïque de Bègles 11 mars 2023 Amicale Laïque de Bègles Bègles Bègles

Bègles Gironde