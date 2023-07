Découverte et initiation à la boule nantaise AMICALE DU BOULING – LES FILLES DU MARRONNIER Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Découverte et initiation à la boule nantaise AMICALE DU BOULING – LES FILLES DU MARRONNIER Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Découverte et initiation à la boule nantaise 16 et 17 septembre AMICALE DU BOULING – LES FILLES DU MARRONNIER Gratuité – Capacité de 50 personnes sur site – Aucun matériel n’est nécessaire Venez découvrir la boule nantaise sur notre terrain vieux de 113 ans dans un cadre convivial et familial chez « LES FILLES DU MARRONNIER » !! Les amicalistes du Bouling Club de Nantes se feront un plaisir de vous raconter l’histoire de ce jeu. AMICALE DU BOULING – LES FILLES DU MARRONNIER 3 BOULEVARD GABRIEL LAURIOL Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire 02.40.37.50.36 https://les-filles-du-marronnier.hubside.fr https://www.facebook.com/Lesfillesdumarronnier BAR RESTAURANT avec un jeu de boule nantaise Bus 10/23/C2/12 Rond point de Rennes – 26 Léon Jost – Tram2 arrêt Michelet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

