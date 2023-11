Stage de vielle à roue Amicale de la Baraillère, Saint-Jean-Bonnefonds (42) Stage de vielle à roue Amicale de la Baraillère, Saint-Jean-Bonnefonds (42), 8 juin 2024, . Stage de vielle à roue Samedi 8 juin 2024, 09h00 Amicale de la Baraillère, Saint-Jean-Bonnefonds (42) 40 € (plus adhésion de 14 €) Stage de vielle à roue animé par Aline Pilon de 09h00 à 17h00 Tous niveaux Tarif : 40 euros (+ adhésion annuelle de 14 euros à l’association) Renseignements et inscriptions : joellech4238@gmail.com source : événement Stage de vielle à roue publié sur AgendaTrad Amicale de la Baraillère, Saint-Jean-Bonnefonds (42) 49, Rue Victor Hugo

